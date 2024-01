Hamil Anak Pertama, Petra Kvitova Absen di Australian Open 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan runner-up Australian Open Petra Kvitova mengatakan pada Senin, 1 Januari 2024, bahwa dia sedang menantikan kelahiran anak pertamanya dari suami dan pelatih lamanya Jiri Vanek dan akan melewatkan Grand Slam pertama tahun ini Australian Open 2024 yang akan dimulai dua pekan lagi.

Juara Wimbledon dua kali itu tidak bermain dalam turnamen pemanasan yang sedang berlangsung di Australia. Namun namanya masuk dalam daftar peserta untuk turnamen utama di Melbourne Park yang akan berlangsung pada 14-28 Januari nanti.

On the first day of 2024 I wanted to wish you a happy new year and share the exciting news that Jiri and I will be welcoming a baby into our family this summer! pic.twitter.com/JwUi2Lcose