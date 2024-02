FIFA: Piala Dunia 2026 Digelar di 16 Kota, Babak Final di New York

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan final Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di Stadion MetLife di New York, New Jersey, demikian diumumkan panitia penyelenggara FIFA pada Minggu waktu setempat atau Senin dini hari WIB, 5 Fbruari 2024.

Upaya New York menyelenggarakan laga pamungkas pada 19 Juli untuk pesta sepak bola dunia yang akan diselenggarakan di AS, Kanada, dan Meksiko itu mendapat tantangan kuat dari Dallas.

Kompetisi itu akan dimulai dengan pertandingan pembukaan di Stadion Azteca di Mexico City pada 11 Juni.

“Piala Dunia FIFA paling inklusif dan berdampak bukan lagi merupakan impian namun kenyataan yang akan berlangsung dalam bentuk 104 pertandingan di 16 stadion luar biasa di Kanada, Meksiko, dan AS,” kata Presiden FIFA Gianni Infantino seperti dikutip dari AFP.

“Dari pertandingan pembukaan di Estadio Azteca yang ikonis ke final spektakuler di New York New Jersey, para pemain dan penggemar telah menjadi inti dari rencana ekstensif kami untuk turnamen yang mengubah permainan… yang bukan hanya menetapkan rekor-rekor baru, namun juga meninggalkan warisan yang tidak terbantahkan” tambahnya.

Atlanta dan Dallas akan menjadi lokasi berlangsungnya laga-laga semifinal, sedangkan pertandingan perebutan peringkat ketiga akan dimainkan di Miami.

Pertandingan-pertandingan perempat final akan dimainkan di Los Angeles, Kansas City, Miami, dan Boston.

Total terdapat 16 kota di tiga negara yang akan menjadi tuan rumah dengan sebagian besar pertandingan akan dimainkan di AS.

Piala Dunia 1994 juga berlangsung di AS dan pertandingan final saat itu dimainkan di Rose Bowl di Pasadena, dekat Los Angeles.

Pada Piala Dunia 1994, pertandingan-pertandingan yang dimainkan di New York berlangsung di Stadion Giants yang kemudian dihancurkan untuk dibangun Stadion MetLife yang dibuka pada 2010.

Keputusan itu diumumkan melalui siaran langsung televisi di Amerika Utara yang menampilkan Infantino bersama pelawak dan aktor Kevin Hart, penyanyi Drake, dan pesohor Kim Kardashian.

Stadion MetLife berkapasitas 82.500 penonton, melintasi Sungai Hudson dari New York di East Rutherford, New Jersey. Stadion itu merupakan kandang tim american football New York Giants dan New York Jets, namun stadion itu pernah menyelenggarakan beberapa pertandingan sepak bola internasional, termasuk final Piala Amerika 2016.

New York telah berusaha keras melakukan lobi agar dapat menyelenggarakan laga final tersebut untuk menambah pengalaman kota itu dalam menjadi tuan rumah ajang-ajang internasional utama, sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai kota global dengan koneksi transportasi yang mudah untuk para penonton.

Dallas pun berharap bahwa Stadion AT&T di Arlington, Texas, akan mendapat manfaat. Stadion itu sendiri merupakan kandang tim american football Dallas Cowboys.

Terdapat sejumlah kompensasi bagi Dallas dengan kota mereka mendapat jatah untuk memainkan sembilan pertandingan. Jumlah itu merupakan jumlah pertandingan terbanyak untuk satu kota.

Los Angeles juga sempat berusaha untuk dapat menyelenggarakan laga puncak, namun mereka terganjal dengan permintaan FIFA untuk melakukan sejumlah perubahan di Stadion SoFi.

Azteca yang Bersejarah

Azteca akan menjadi stadion pertama yang menjadi tuan rumah untuk tiga turnamen Piala Dunia dalam tiga edisi yang berbeda, setelah 1970 dan 1986. Stadion itu merupakan tempat berlangsungnya final pada turnamen 1970 dan 1986.

Piala Dunia 2026 akan berlangsung bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan AS ke-250.

Pertandingan putaran 16 besar akan berlangsung pada 4 Juli, hari kemerdekaan, di Philadelphia, di mana Deklarasi Kemerdekaan AS ditandatangani.

AS akan memulai fase grup kompetisi di Stadion SoFi di Los Angeles pada 12 Juni dan juga akan bermain di Seattle.

Toronto terpilih untuk menjadi tuan rumah pertandingan pertama untuk timnas Kanada. Vamcouver merupakan kota Kanada lain yang akan menjamu pertandingan untuk timnas Kanada.

Ekspansi turnamen itu dari 32 tim menjadi 48 tim akan menambah jumlah pertandingan yang dimainkan sebanyak 24 laga. Sehingga total akan terdapat 104 pertandingan yang diselenggarakan di 16 lokasi.

Turnamen ini akan menggunakan format 12 grup berisi empat tim. Dua tim teratas dari masing-masing grup akan melaju ke fase gugur bersama delapan tim peringkat ketiga terbaik.

Dari sana, kompetisi akan memainkan fase gugur dengan para finalis akan memainkan total delapan pertandingan. Jumlah itu satu pertandingan lebih banyak dibandingkan format edisi sebelumnya.

Sebanyak 16 kota yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 adalah Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Mexico City, Miami, Monterrey, New York-New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area, Seattle, Toronto, dan Vancouver.

