Jadwal Bulu Tangkis All England 2024: Delapan Wakil Indonesia Berebut Tiket ke Perempat Final

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak delapan wakil Indonesia akan melanjutkan perjuangan pada babak 16 besar turnamen bulu tangkis All England 2024. Rangkaian pertandingan akan berlangsung di Birmingham Arena, Inggris, pada Kamis, 14 Maret 2024 dan dimulai pukul 17.00 WIB.

Atlet Indonesia masih berjuang di semua nomor kompetisi tersebut untuk memperebutkan tiket perempat final turnamen BWF World Tour Super 1000 tersebut. Nomor tunggal putra masih memiliki wakil paling banyak dengan meloloskan tiga pemain.

Dari tunggal putra, Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Chico Aura Dwi Wardoyo akan mencari tiket ke babak delapan besar. Jonatan akan menghadapi wakil Thailand, Kunlavit Vitidsarn. Ginting akan menghadapi wakil Jepang, Kenta Nishimoto, sedangkan Chico akan menghadapi jagoan China, Shi Yu Qi.

Di nomor ganda putra andalan Indonesia Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto akan melawan wakil Jepang, Akira Koga / Taichi Saito. Adapun Bagas Maulana / Muhammad Shohibul Fikri akan melawan wakil India, Satwiksairaj Rankiereddy / Chirag Shetty. Fajar / Rian dan Bagas / Fikri adalah dua juara All England dua edisi terakhir.

Dejan Ferdinansyah dan Gloria Emanuelle Widjaja menjadi wakil di ganda campuran, Gregoria Mariska Tunjung di nomor tunggal putri, dan Apriyani Rahayu bersama Siti Fadia Silva Ramadhanti menjadi wakil Indonesia di ganda putri.

Jadwal bulu tangkis wakil Indonesia di All England 2024 padaKamis 14 Maret.

Pertandingan pertama (P1) mulai pukul 17.00 WIB.

Lapangan 1 Birmingham Arena

P2: Rena Miyaura/Ayako Sakuramoto (Jepang) vs Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

P4: Jonatan Christie vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand)

P5: Gregoria Mariska Tunjung vs Beiwen Zhang (Amerika Serikat)

P6: Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja vs Marcus Ellis / Lauren Smith (Inggris)

P10: Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (India) vs Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana

Lapangan 2 Birmingham Arena

P1: Anthony Sinisuka Ginting vs Kenta Nishimoto (Jepang)

P5: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Shi Yu Qi (China)

P9: Akira Koga / Taichi Saito (Jepang) vs Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto

