Jadwal Final Four Proliga 2024 Putra: Dibuka Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta STIN BIN, 4 Juli

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2024 akan memasuki babak final four. Pertandingan Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta STIN BIN akan menjadi pembuka bagian putra.

Final four akan berlangsung dua putaran, yakni di GOR Gelora Bung Tomo, Surabaya, dan di GOR Jatidiri, Semarang. Format grup dengan setengah kompetisi akan dipakai. Di bagian putra, Jakarta LavAni, Palembang Bank Sumsel Babel, Jakarta STIN BIN, dan Jakarta Bhayangkara Presisi akan bersaing.

Dua tim teratas yang memuncaki klasemen memperoleh tiket final Proliga 2024 di Indonesia Arena, Jakarta, sedangkan dua tim di bawahnya bertanding memperebutkan tempat ketiga.

Laga Palembang Bank Sumsel Babel versus Jakarta STIN BIN menjadi sajian perdana dalam fase pertama di GOR Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 4 Juli.

Palembang Bank Sumsel Babel mempunyai catatan apik saat bersua Jakarta STIN BIN selama putaran reguler musim ini. Mereka dua kali menang, yakni dengan skor 3-2 dan 3-1.

Palembang Bank Sumsel Babel akan berharap banyak kepada duet maut Armin Afshin Far dan Mohamed Al Hachdadi yang menjadi pendulang poin masing-masing 198 poin dan 190 poin selama putaran reguler.

Sementara itu, Jakarta STIN BIN tetap bertumpu pada dua pemain tim nasional Indonesia, Rivan Nurmulki dan Farhan Halim, yang mendulang masin-masing 158 poin dan 154 poin pada putaran reguler.

Laga kedua akan menjadi ujian bagi juara bertahan Jakarta LavAni yang ditantang oleh Jakarta Bhayangkara Presisi pada Jumat (5 Juli).

Dio Zulkifli cs akan mencoba menahan gempuran pemain asing Jakarta Bhayangkara Presisi, Noumory Keita, yang mendulang poin terbanyak dengan 246 poin.

Jadwal Tim Putra di Putaran Pertama Final Four Proliga 2024

(GOR Gelora Bung Tomo, Surabaya, Live Moji TV dan Vidio)

Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta STIN BIN - Kamis (4 Juli) pukul 16.00 WIB.

Jakarta LavAni vs Jakarta Bhayangkara Presisi - Jumat (5 Juli) pukul 16.00 WIB.

Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Bhayangkara Presisi - Sabtu (7 Juli) pukul 14.00 WIB.

Jakarta LavAni vs Jakarta STIN BIN - Sabtu (6 Juli) pukul 18.30 WIB.

Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi - Minggu (7 Juli) pukul 14.00 WIB.

Jakarta LavAni vs Palembang Bank Sumsel Babel - Minggu (7 Juli) pukul 19.30 WIB.

