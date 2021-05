Hasil MotoGP Prancis: Miller Juara Lagi, Marquez Gagal Finis, Rossi Posisi 11

TEMPO.CO, Jakarta - Balapan MotoGP Prancis berlangsung di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Ahad, 16 Mei 2021. Sejumlah hal menarik tersaji dalam race seri kelima ini.

Inilah beberapa di antaranya:

Pembalap Peraih Podium

Pembalap Ducati asal Australia, Jack Miller, berhasil menjuarai balapan ini. Ia meraih podium utama keduanya secara beruntun, setelah jadi juara di Spanyol pekan lalu.

Miller finis di depan Johann Zarco (Pramac Ducati). Posisi ketiga direbut Fabio Quartararo (Monster Yamaha), yang memulai dari pole position.

Performa Marc Marquez

Marc Marquez menjalani balapan ketiga setelah pulih dari cedera yang membuatnya absen selama sembilan bulan. Memulai dari posisi keenam, pembalap Repsol Honda ini akhirnya gagal finis.

Marquez sempat memimpin pada lap keenam hingga sembilan. Tapi, ia mengalami crash di tikungan 14. Ketika bergabung lagi ia berada di posisi 18. Ia kembali terjatuh di lap ke-19 dan akhirnya gagal melanjutkan lomba.

Crash #2 for @marcmarquez93!

The Spaniard was storming through the field until this point! #FrenchGP pic.twitter.com/CC4PNuovE5