Kontroversi Gol Karim Benzema di Final Liga Champions: Begini Duduk Perkaranya

TEMPO.CO, Jakarta - Final Liga Champions 2021-2022, yang menghadirkan laga Liverpool vs Real Madrid, memunculkan sedikit kontroversi menyangkut gol Karim Benzema yang dianulir. Hal itu kemudian dipersoalkan banyak pihak bahkan menjadi viral di media sosial.

Real Madrid berhasil memenangkan pertandingan lewat gol tunggal Vinicius Jr pada menit ke-59. Akan tetapi, banyak pihak dibuat bertanya-tanya tentang dianulirnya gol Karim Benzema.

Sebelum Vinicius Jr mencetak gol pada babak kedua, Real Madrid sejatinya sudah mencetak gol melalui kaki Karim Benzema. Menyusul terjadinya kemelut di depan gawang Liverpool, bola liar yang tak kuasa dijangkau Alisson kemudian disontek Benzema.

Gol terjadi pada menit ke-43, akan tetapi wasit Clement Turpin lebih dulu berdiskusi dengan wasit VAR karena ada potensi offside. Dan benar saja, gol pertama Karim Benzema tersebut dianulir karena sang pemain sudah offside.

Legenda Chelsea, John Terry, dibuat tidak percaya dengan keputusan wasit. "Bagaimana itu bukan gol? Aturan ini jelas tidak masuk akal karena kapan seorang pemain Liverpool akan dengan sengaja memainkan bola Benzema?" cuit John Terry.

Apa yang sebenarnya terjadi. Bisa dilihat dari video berikut:



Valverde didn’t even attempt to pass it to Benzema at all lmfao, Valverde shot towards the goal. You have no argument, you’re simply wrong on everything. That was a legal goal. No offside. pic.twitter.com/CMI5ywuqaA