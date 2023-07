Timnas CS:GO Siap Berlaga di Kualifikasi Asia Pasifik Kejuaraan Dunia Esports IESF ke-15

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas eSports Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) Indonesia akan berlaga di babak kualifikasi kontinental Asia Pasifik untuk Kejuaraan Dunia Esports IESF ke-15 (IESF 15th World Esports Championships). Skuad Garuda telah tiba di Riyadh, Arab Saudi, pada Selasa, 11 Juli 2023.

Kepala Badan Tim Nasional IESF 15th World Esports Championships, Eddy Lim, mengatakan keikutsertaan timnas CS:GO akan memperbesar peluang perolehan medali Indonesia. Ia ingin para atlet dapat meraih hasil terbaik di babak kualifikasi ini.

"Seluruh Badan Tim Nasional, keluarga PB ESI, dan khalayak esports mengucapkan selamat bertanding dan mendoakan hasil yang terbaik bagi Timnas CS:GO pada babak kualifikasi kontinental Asia Pasifik," ujar dia dikutip dari keterangan PBESI, Rabu, 12 Juli 2023.

Timnas Counter-Strike: Global Offensive Indonesia sebelumnya telah melewati babak kualifikasi Asia Tenggara yang berlangsung pada 7-8 Mei 2023 lalu. Pasukan Merah Putih menyapu bersih semua pertandingan. Di babak final, mereka mengalahkan Vietnam 16-11 dalam format best of one series.

Kualifikasi Asia Pasifik diikuti 10 tim yang terbagi ke dalam dua grup. Indonesia tergabung di grup B bersama Pakistan, Australia, Palestina, dan Mongolia. Tiga tim teratas di fase grup akan melaju ke babak playoffs sekaligus mengamankan tiket Kejuaraan Dunia Esports IESF ke-15.

Pelatih timnas CS:GO Richard Permana yakin Indonesia dapat meraih hasil terbaik di kualifikasi Asia Pasifik. Menurut dia, kemampuan anak asuhnya tak kalah dari negara-negara kompetitor lainnya. "Kuncinya adalah terus fokus, konsisten, dan jangan pernah lengah," tutur mantan atlet CS:GO yang kini menjabat juga sebagai CEO tim esports NXL.

Kualifikasi Asia Pasifik Kejuaraan Dunia Esports IESF ke-15 ini akan digelar pada 13-17 Juli 2023. Turnamen utama akan berlangsung di Lasi, Rumania, pada 25 Agustus sampai 3 September 2023.

Selain CS:GO, Indonesia juga mengirim perwakilan di nomor pertandingan lain, yakni Mobile Legends: Bang Bang, DOTA 2, eFootball, dan Tekken 7 yang semuanya sudah dipastikan lolos ke Kejuaraan Dunia Esports IESF ke-15.

