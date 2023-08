Daftar 14 Pemain Timnas Bola Voli Putra Indonesia untuk Asian Games 2023 Hangzhou

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) memanggil 14 pemain untuk memperkuat timnas bola voli putra Indonesia pada ajang Asian Games 2023 Hangzhou .

Nama-nama langganan tim nasional seperti sang kapten Hernanda, Farhan Halim, Fahri Septian, Dio Zulfikri hingga Hendra Kurniawan masuk ke dalam jajaran pemain yang akan dibawa oleh pelatih Jiang Jie ke China pada September mendatang.

Tim nasional bola voli putra Indonesia tergabung di Gup F pada Asian Games Hangzhou. Skuad Merah Putih akan bersaing dengan Jepang, Filipina, dan Afghanistan.

Farhan Halim dan kawan-kawan harus menghadapi salah satu grup yang cukup sulit karena menjadi satu-satunya grup yang dihuni oleh empat tim. Selain itu di Grup F terdapat lawan yang tangguh yaitu timnas Jepang yang baru-baru ini memperoleh gelar juara Asian Men's Volleyball Championship 2023.

Saat ini, timnas Indonesia belum menjalani pemusatan latihan (TC) untuk persiapan menghadapi Asian Games. Sejumlah pemain baru saja pulang dari Kejuaraan Voli Asia atau Asian Men's Volleyball Championship 2023.

Dilansir dari laman PBVSI, Senin, 28 Agustus 2023, berikut daftar pemain timnas Indonesia di ajang Asian Games 2023 Hangzhou:

1. Cep Indra Agustin (MB)

2. Boy Arnes Arabi ( OP)

3. Hendra Kurniawan (MB)

4. M. Malizi (MB)

5. Jasen Natanael Kilanta (S)

6. Fahri Septian Putratama (OH)

7. Amin Kurnia Sandi Akbar (OH)

8. Hernanda Zulfi (MB)

9. Farhan Halim (OH)

10. Dio Zulfikri (S)

11. Agil Anggar Anggara (OP)

12. Fahreza Rakha Abhinya (L)

13. Irpan (L)

14. Doni Haryono (OH)

