KOI Luncurkan Jersey Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2023, Didesain seperti Perisai Dayak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Olimpiade Indonesia (KOI) resmi merilis seragam dan perlengkapan ofisial Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2023 Hangzhou. KOI berharap seragam baru menjadi semangat baru bagi Merah Putih untuk mendulang prestasi sebaik-baiknya di pesta olahraga benua Asia tersebut.

"Hari ini kami meluncurkan jersey baru. Mudah-mudahan ini memberikan semangat baru untuk semua Tim Indonesia dan harapannya semangat itu akan membawa lebih banyak emas dari berbagai ajang multievent," kata Ketua KOI Raja Sapta Oktohari pada acara peluncuran di kantor KOI, Jakarta, Sabtu, 9 September 2023.

Baca Juga: Menpora Segera Cari Solusi Tangani Tunggakan Gaji Pemain Sejumlah Klub Liga 2

Seragam ofisial Tim Indonesia tersebut, yang kembali menggandeng jenama Li-Ning, memiliki desain dalam tiga warna utama yaitu merah, putih dan hitam. Ada juga lambang Garuda Pancasila dalam perisai berbentuk lingkaran berlatar hitam yang tersemat di dada kiri.

Warna hitam melambangkan kematangan, sedangkan simbol burung Garuda Pancasila sendiri melambangkan keperkasaan. "Branding Tim Indonesia ini awalnya didesain seperti perisai Dayak, tapi dibuat lebih soft, karena kami tidak sedang menangkis, tetapi kami sedang menyerang. The best defense is offence," kata Oktohari.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo memuji kesiapan Tim Indonesia untuk Asian Games Hangzhou. Ia menilai acara peluncuran yang sengaja dilakukan bertepatan dengan perayaan Hari Olahraga Nasional pada 9 September.

Baca Juga: Respons Menpora Dito Ariotedjo Soal Kericuhan Suporter Persija vs Persib di Liga 1

"Ini menjadi simbol pengingat bahwa kesiapan kontingen sangatlah maksimal, bahkan sudah siap, sampai-sampai jersey saja dipikirkan. Semoga adanya jersey baru membawa semangat baru dan energi baru kepada para kontingen yang berjuang di Asian Games," ujar politikus muda Partai Golkar tersebut.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kontingen Indonesia pada Asian Games Hangzhou yang akan digelar 23 September hingga 8 Oktober nanti akan diperkuat oleh 415 atlet dan 161 ofisial dengan menargetkan 12 medali emas.

Target tersebut jauh di bawah prestasi Indonesia ketika menjadi tuan rumah Asian Games pada 2018 yang saat itu mengoleksi 31 medali emas, 24 perak dan 42 perunggu di peringkat empat karena tidak dipertandingkannya sejumlah cabang unggulan, seperti pencak silat, bagi kontingen Merah Putih di Hangzhou nanti.

Raihan 12 medali emas juga dipastikan tidak akan mudah, sebab level persaingan yang berkelas Asia. Meski demikian, Chef de Mission (CdM) Indonesia untuk Asian Games 2022 Basuki Hadimuljono meyakini para atlet Indonesia akan berjuang maksimal untuk mencapai hasil yang ditetapkan. "Insya Allah, kita bisa masuk minimal 12 besar, dengan minimal 12 emas," kata Basuki, yang juga adalah Menteri PUPR tersebut.

Menurut Basuki, Kontingen Indonesia untuk Asian Games Hangzhou menurut rencana akan dilepas oleh Presiden Joko Widodo pada 19 September nanti.

Pilihan Editor: Hasil Kualifikasi Piala Asia U-23: Timnas Indonesia Menang Telak 9-0 atas Taiwan