Mengenal Kim Ok Bin, Aktris Pemeran Tae Alha dalam Artdhal Chronicles yang Menguasai 4 Bela Diri

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu peran dalam Arthdal Chronicles yang menonjol adalah Tae Alha, Ratu Arth sekaligus istri Raja Arth, Tagon itu diperankan Kim Ok Bin.

Kim Ok Bin merupakan aktris asal Korea Selatan yang juga terkenal di dunia internasional setelah perannya dalam film horor ‘Thrist’. Dilansir dari thefamouspeople.com, dengan latar belakang yang sederhana, ia memasuki industri hiburan ini setelah mengikuti kontes kecantikan. Ia juga pernah menjadi pemeran utama di film ‘Voice’ yang membuatnya memenangkan Penghargaan Juri di Festival Film Cannes.

Awalnya, perempuan kelahiran Gwangyan ini sering mengalami kesulitan finansial. Ia berlatih seni bela diri untuk menjadi lebih kuat menghadapi masalahnya. Bela diri yang ia kuasai seperti taekwondo, muay thai, tinju, dan hapkido.

Kim Ok Bin mengembangkan bakat aktingnya saat mengenyam pendidikan sekolah menengah. Ia pun menjadi populer semasa sekolah. Namun ia harus putus sekolah semasa SMA karena suatu keadaan yang tidak diinginkan. Ia melakukannya untuk memberikan kesempatan yang sama pada saudara perempuannya. Kim Ok Bin tercatat memiliki IQ lebih dari 140. Hal inilah yang membantunya merancang pendidikannya sendiri hingga akhirnya mendaftarkan diri di Universitas Kyung Hee setelah finansialnya membaik.

Sepanjang masa remajanya, Kim Ok Bin berpartisipasi dalam kompetisi kecantikan online oleh Web Naver, yang membuat titik balik dalam hidupnya. Ini juga menjadi pemicu ia mengikuti audisi untuk mengambil peran dalam film Voice. Kim Ok Bin pun terpelih memerankan seseorang dengan jiwa pengembara.

Pada masa remaja, ia memerankan peran orang dewasa. Karir TV-nya dimulai pada tahun 2004 dengan "Hanoi Bride". Pada tahun yang sama, Kim Ok Bin juga menjadi pemeran dalam video musik lagu Lee Seung-chung yang bertajuk A Cold Heart.

Sutradara film Dasepo Naughty Girls merasa Kim merupakan aktris paling dewasa yang bekerja dengannya. Hal ini karena perannya dalam film ini adalah menjadi gadis muda yang harus melakukan prostitusi untuk menghidup keluarganya. Film ini dipenuhi dengan adegan seks eksplisit. Namun, peran beratnya ini mendapat banyak apresiasi.

Pada tahun 2006, Kim Ok Bin terpilih berperan dalam drama Korea Hello God. Pada saat bersamaan, ia harus belajar break dance untuk peran dalam serial Over the Rain. Namun, padatnya jadwal membuatnya dilaporkan pingsan di lokasi syutingnya pada masa itu. Selain piawai berakting, Kim Ok Bin juga dikenal sebagai wanita serba bisa. Salah satu hobi aktris cantik ini adalah bermain catur.

