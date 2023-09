Hasil Asian Games 2023: Anthony Ginting Menang, Tim Putra Indonesia Unggul 1-0 atas Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, memetik kemenangan pada partai pertama cabang olahraga bulu tangkis beregu Asian Games 2023. Ia berhasil memetik kemenangan atas tunggal putra Korea, Jeon Hyeok-jin, dan membuat Indonesia unggul sementara 1-0.

Berlaga di Lapangan 2 Binjiang Gymnasium, Hangzhou, pada Jumat, 29 September 2023, Anthony Ginting berhasil tampil dominan sejak awal pertandingan. Jeon Hyeok-bin beberapa kali berusaha keluar dari tekanan sebelum Ginting menutup game pertama dengan skor 21-15.

Baca Juga: Mengenal Ramadhan Sananta yang Golnya Dianulir Wasit di Asian Games 2023

Jeon Hyeok-jin berhasil keluar dari tekanan pada awal game kedua. Beberapa kali permainan agresifnya berbuah poin. Ginting juga melakukan sejumlah kesalahan yang membuat wakil Korea berhasil memperoleh keunggulan pada interval game pertama dengan skor 11-7.

Ginting berhasil menemukan angin kedua setelah jeda. Beberapa kombinasi serangan bola panjang, dropshot, dan smash keras mampu membuat Jeon Hyeok-jin mati langkah. Ia berhasil menyamakan kedudukan pada posisi 17-17. Momentum ini ia gunakan untuk berbalik unggul. Menang adu net pada kesempatan game point menutup laga 21-17 untuk kemenangan Ginting.

Tim putra Indonesia akan berusaha meraih hasil lebih baik saat melawan Korea Selatan setelah tim putri keok di tangan tuan rumah China 0-3. Tim putra Indonesia akan menjalani pertandingan pertama setelah mendapatkan bye pada babak 16 besar. Adapun Korea Selatan lolos setelah mengalahkan Malaysia dengan skor 3-1.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain Ginting, Jonatan Christie, dan Chico Aura Dwi Wardoyo juga bakal turun. Pada nomor ganda putra, Indonesia menurunkan Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto dan Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin.

Susunan pemain Indonesia vs Korea Selatan di Asian Games 2023:

MS - Anthony Sinisuka Ginting vs Jeon Hyeok-jin: 21-15 21-17.

MD - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae

MS - Jonatan Christie vs Lee Yun-gyu

MD - Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Kim Won-ho/Na Sung-seung

MS - Chico Aura Dwi Wardoyo vs Cho Geon-yeop.

Pilihan Editor: Respons Xavi Hernandez Soal Dugaan Kasus Suap Wasit yang Membelit Barcelona