Dukung Palestina dengan Pakai Keffiyeh saat Konpers, Ini Profil Bintang NBA Kyrie Irving

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain tim bola basket Dallas Mavericks, Kyrie Irving, menjadi sorotan lantaran mengenakan keffiyeh sebagai simbol dukungan terhadap Pelestina saat menghadiri konferensi pers pada Sabtu, 18 November 2023.

Profil Kyrie Irving

Kyrie Irving merupakan pemain basket NBA yang lahir pada 23 Maret 1992 di Melbourne, Australia. Sebelum memulai karier profesionalnya sebagai pemain basket NBA, ia menjadi bintang pemain basket di sekolahnya, yakni New Jersey.

Setelah bersinar di masa SMA-nya, Kyrie Irving secara singkat sempat bermain untuk tim basket Duke University. Karena performa gemilangnya saat bermain di tim basket universitas, ia berhasil masuk tim Cleveland Cavaliers dengan posisi pilihan nomor satu pada NBA 2011.

Sementara itu, pada 2016, Kyrie Irving bermain dengan LeBron James dalam satu tim hingga berhasil membawa Cavaliers meraih gelar juara NBA pertamanya. Setelah enam tahun membela Cleveland, Irving kemudian pindah ke Boston Celtics pada 2017 dan Brooklyn Nets pada 2019.

Dilansir dari laman NBA, selama berkarier menjadi pemain basket di NBA, Kyrie Irving menerima beberapa gelar seperti NBA All-Star Most Valuable Player, 4 kali NBA Player of the Week, 3 kali NBA Rookie of the Month, dan NBA Rookie of the Year.

Selain memiliki gelar pada tingkat kompetisi NBA, Irving juga memiliki gelar internasional, yakni sebagai peraih medali emas pada ajang Olimpiade 2016.

