Pelari Uganda Benjamin Kiplagat Ditemukan Tewas di Kenya, Diduga Ditusuk dengan Pisau

TEMPO.CO, Jakarta - Pelari Uganda Benjamin Kiplagat ditemukan tewas di Kenya. Polisi setempat dan surat kabar Uganda Daily Monitor, serta media lain di Kenya melaporkan pada Ahad, 31 Desember 2023, Kiplagat telah ditikam hingga tewas.

Kiplagat, 34 tahun, kelahiran Kenya, telah mewakili Uganda secara internasional dalam lari halang rintang 3.000 meter, termasuk di beberapa Olimpiade dan kejuaraan dunia. Jasadnya ditemukan di dalam mobil di pinggiran Eldoret, sebuah kota yang terletak di Rift Valley, pada Sabtu malam, 30 Desember.

Eldoret dikenal sebagai rumah bagi banyak atlet yang menjalani pelatihan di wilayah dataran tinggi.

“Penyelidikan telah dilakukan dan petugas berada di lapangan untuk mencari petunjuk,” kata komandan polisi setempat Stephen Okal kepada wartawan di Eldoret seperti dikutip Al Jazeera, Ahad, 31 Desember.

Okal mengatakan di tubuh Kiplagat terdapat luka akibat tusukan pisau yang dalam di lehernya.

“World Athletics terkejut dan sedih mendengar meninggalnya Benjamin Kiplagat,” kata badan pengelola atletik global itu dalam sebuah pernyataan di X, sebelumnya dikenal dengan Twitter.

“Kami menyampaikan belasungkawa terdalam kami kepada teman-teman, keluarga, rekan satu tim, dan sesama atlet. Pikiran kami bersama mereka semua di masa sulit ini.”

I am saddened to hear about the death of our athlete, Benjamin Kiplagat who was reportedly murdered in Kenya. I send my deepest condolences to his family, Ugandans, and the entire East Africa for the loss of such a budding athlete who has on several occasions represented us on… pic.twitter.com/yX29cBnAl3