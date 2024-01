Profil Tai Tzu Ying yang Dikalahkan An Se Young di Malaysia Open 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pebulu tangkis Taiwan Tai Tzu Ying dikalahkan An Se Young pemain asal Korea Selatan dalam tiga game di Malaysia Open 2024. Pertandingan keduanya berlangsung selama 58 menit dan berakhir dengan kemenangan An Se Young. Kalah di game pertama, An Se Young mampu memenangkan dua game berikutnya. Pertandingan berakhir dengan skor 10-21, 21-10, 21-18.

Mengenal Tai Tzu Ying

Dikutip dari Spoortskeeda, Tai Tzu Ying pebulu tangkis yang lahir di Kaohsiung, Taiwan pada 20 Juni 1994. Ia mengenal bulu tangkis, karena ayahnya direktur komite bulu tangkis Kaohsiung.

Setelah mengenal olahraga tersebut ia mulai terpikat dengan bulu tangkis dan mulai bermain saat masih sekolah dasar. Ia berpartisipasi dalam turnamen nasional dan memenangkan gelar tunggal. Prestasi ini membawanya ke turnamen profesional dan menjadi pemain termuda.

Tai Tzu Ying memulai debut internasionalnya saat berusia 12 tahun di Vietnam pada 2007. Pada 2009, ia memulai debut nasionalnya mewakili kota Kaohsiung di National Games dan mencapai perempat final. Pada tahun yang sama, ia juga memenangkan medali perunggu di nomor tunggal putri. Pada 2018 ia lulus pendidikan magister di perguruan tinggi.

Prestasi Tai Tzu Ying

1. Pada 2012, ia memenangkan medali emas, medali perak di nomor tunggal dan ganda putri di World University Championships.

2. Pada 2013 ia memenangkan medali perak di tunggal putri dan perunggu di regu campuran pada Summer Universiade di Kazan, Rusia. Pada tahun yang sama, juga memenangkan medali perak di nomor beregu putri East Asian Games.

3. Pada 2015, Tai Tzu Ying memenangkan medali perunggu di nomor tunggal Summer Universiade di Korea Selatan.

4. Pada 2017, ia memenangkan dua medali emas di nomor tunggal dan regu campuran ajang Summer Universiade di Taipei.

5. Pada 2020, Tai Tzu Ying memenangkan gelar Kejuaraan Tim Bulu Tangkis Nasional.

YOLANDA AGNE | EGY ADYATAMA | RINA WIDIASTUTI

