Raket yang Dipakai Rafael Nadal di Final French Open 2007 Terjual Rp 1,86 Miliar di Lelang Online

TEMPO.CO, Jakarta - Raket yang dipakai Rafael Nadal saat mengalahkan Roger Federer di final turnamen tenis French Open 2007 terjual lebih dari US$ 118 ribu atau Rp 1,86 miliar pada lelang Senin, 29 Januari 2024. Dengan harga sebesar itu, raket Nadal itu termasuk di antara memorabilia dengan harga tertinggi.

Nadal mengalahkan Federer 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 pada final 2007 di Paris untuk memenangi gelar Grand Slam ketiganya sebelum petenis Spanyol itu melanjutkan untuk mengamankan 19-14 gelar berikutnya di Roland Garros—menjadi salah satu dari pemain olahraga terhebat.

Raket tersebut, yang juga digunakan Nadal pada pertandingan sebelumnya di turnamen tersebut, termasuk kemenangannya di semifinal melawan Novak Djokovic, terjual seharga US$ 118.206 pada lelang online, The Tennis Auction Prestige Memorabilia. Sebelumnya, raket tersebut disimpan di Museum Tenis Australia sebelum ditutup baru-baru ini.

Ini menjadi raket tenis paling berharga ketiga setelah raket Nadal di Australian Open 2022 yang dilelang seharga US$139.700 dan raket 'Battle of the Sexes' milik Billie Jean King yang terjual seharga US $125 ribu.

Nadal melewatkan Australian Open 2024 bulan ini setelah menderita cedera otot ringan saat kembali dari istirahat panjang karena cedera di Brisbane International pada awal Januari. Namun, pemain berusia 37 tahun itu akan kembali ke lapangan pada bulan Februari selama turnamen ATP 250 di Doha, Qatar.

REUTERS

