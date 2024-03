Hasil All England 2024: Anthony Ginting Lolos ke Perempat Final Usai Kalahkan Kenta Nishimoto

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, melaju ke babak perempat final turnamen bulu tangkis All England 2024. Ia lolos setelah mengalahkan wakil Jepang, Kenta Nishimoto pada babak kedua turnamen BWF World Tour Super 1000 dalam dua game yang berakhir dengan skor 21-18 dan 21-19.

Bertanding di Utilita Arena Birmingham pada Kamis, 14 Maret 2024. Ginting sempat keteteran pada paru awal game pertama. Ia sempat tertinggal 7-11 dari Nishimoto sebelum memegang kendali permainan dengan menyamakan kedudukan menjadi 11-11 usai interval.

Setelah itu, perolehan poin sempat sama kuat hingga kedudukan 14-14 dan 15-15. Dengan serangan yang lebih bervariasi, Ginting berbalik memimpin dan memanfaatkan keunggulan untuk menutup game pertama dengan skor 21-18.

Ginting tampil lebih dominan pada game kedua. Atlet peringkat lima dunia tersebut berada dalam posisi unggul setelah mendapatkan poin pertama. Dengan variasi serangan mendatar, smash keras, dan permainan tipuan di depan net, ia beberapa kali berhasil mencuri poin dari Nishimoto. Ginting pun unggul 11-7 pada interval game kedua.

Nishimoto berusaha keluar dari tekanan setelah jeda. Atlet Jepang yang kini menghuni ranking 12 dunia itu sempat memperkecil selisih poin menjadi 10-12. Namun, permainan agresifnya mampu dibendung Ginting.

Nishimoto sempat mendapatkan momentum untuk menyusul perolehan poin setelah meningkatkan agresivitas permainannya. Skor sempat sama kuat 18-18. Namun, Ginting berhasil mengembalikan keunggulan setelah gerakan pengembalian servisnya menipu Nishimoto. Momentum berbalik. Ginting berhasil menutup game kedua dengan skor 21-19 usai pertandingan 54 menit.

Pada babak perempat final All England, Anthony Ginting akan menghadapi pemenang pertandingan antara wakil Denmark, Viktor Axelsen dan wakil Cina, Weng Hong Yang.

Hasil dan jadwal bulu tangkis wakil Indonesia di All England 2024.

Anthony Sinisuka Ginting vs Kenta Nishimoto (Jepang): 21-18 21-19

Pertandingan pertama (P1) mulai pukul 17.00 WIB.

Lapangan 1 Utilita Arena Birmingham

P2: Rena Miyaura/Ayako Sakuramoto (Jepang) vs Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

P4: Jonatan Christie vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand)

P5: Gregoria Mariska Tunjung vs Beiwen Zhang (Amerika Serikat)

P6: Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja vs Marcus Ellis / Lauren Smith (Inggris)

P10: Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (India) vs Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana

Lapangan 2 Utilita Arena Birmingham

P5: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Shi Yu Qi (China)

P9: Akira Koga / Taichi Saito (Jepang) vs Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto

