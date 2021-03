Jadwal Bulu Tangkis Swiss Open: Selasa Ini 3 Wakil Ganda Campuran Berlaga

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen bulu tangkis Swiss Open 2021 akan dimulai Selasa hari ini, 2 Maret 2021. Pada hari pertama ada tiga wakil yang akan berlaga, yang semuanya berasal dari sektor ganda campuran.

Para wakil Indonesia itu akan berlaga pada partai ketiga atau keempat di masing-masing lapangan. Pertandingan hari ini baru akan dimulai 16.00 waktu setempat atau 22.00 WIB. Karena itu para pemain Indonesia diperkirakan akan mulai beraksi menjelang tengah malam atau bahkan pada Rabu dinihari:

Inilah jadwal selengkapnya:

• Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso vs Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malysia/unggulan 5).

• Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Ties Van Der Lecq/Debora Jille (Belanda)

• Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja (2) vs Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa (India).

Tiga pasangan ganda campuran itu menjadi bagian dari delapan wakil yang dikirim PBSI ke turnamen ini. Wakil lainnya baru akan bermain pada Rabu. Mereka adalah Shesar Hiren Rhustavito, Ruselli Hartawan, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.

Pada turnamen bulu tangkis Swiss Open kali ini hanya laga semifinal dan final yang akan disiarkan TVRI. Siaran langsung akan dilakukan pada Sabtu, 6 Maret, dan Sabtu, 7 Maret 2020, mulai 17.00 WIB.