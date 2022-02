Jadwal PLN Mobile Proliga 2022 Sabtu 19 Februari: 2 Laga Putra, Live O Channel

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal PLN Mobile Proliga 2022 pada Sabtu, 19 Februari 2022, akan kembali menghadirkan laga pekan keenam putaran II. Hari ini ada dua pertandingan sektor putra di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, yang keduanya disiarkan O Channel.

Pada 14.00 WIB, Kudus Sukun Badak akan menghadapi Palembang Bank SumselBabel. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang ke final four.

Kudus Sukun Badak masih terpuruk di dasar klasemen, posisi kelima. Tim debutan ini baru meraih satu kemenangan dari enam laga. Mereka mengemas nilai 5.

Palembang Bang SumselBabel baru menang dua kali dari lima laga. Mereka ada di posisi kelima klasemen dengan nilai 4, tapi memiliki rasio poin lebih baik dari lawannya.

Jadwal kedua hari ini akan berlangsung mulai 16.00 WIB, menampilkan Jakarta BNI 46 vs Jakarta Pertamina Pertamax.

Jakarta BNI 46 akan berusaha mengejar kemenangan ketiganya dalam laga ini. Mereka kini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 10, sama dengan juara Surabaya Bhayangkara Samator yang ada di posisi keempat.

Jakarta Pertamina Pertamax membutuhkan kemenangan untuk merebut kembali puncak klasemen. Posisi mereka baru saja digeser Bogor LavAni yang sehari sebelumnya menang 3-1 atas Samator.

LavAni memiliki nilai 14 dan Peramina Pertamax mengemas 11 poin. Namun LavAni sudah bermain dua kali lebih banyak dari Pertamax.

Hasil dan Jadwal PLN Mobile Proliga 2022 pekan keenam putaran II:

Jumat, 18 Februari 2022

14.00 WIB - Bandung BJB Tandamata vs Jakarta Elektrik PLN (Putri): 3-2 (25-22, 25-23, 1825-21-25, 15-10)

16.00 WIB - Surabaya Bhayangkara Samator vs Bogor LavAni (Putra) 1-3 (15-25, 26-28, 25-23, 25-27).

Sabtu, 19 Februari 2022

14.00 WIB - Kudus Sukun Badak vs Palembang Bank SumselBabel (Putra)

16.00 WIB - Jakarta BNI 46 vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra).

Ahad, 20 Februari 2022

14.00 WIB - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

16.00 WIB - Surabaya Bhayangkara Samator vs Kudus Sukun Badak (Putra)

18.30 WIB - pertandingan tunda: Jakarta Pertamina Pertamax vs Palembang Bank SumselBabel (putra).

Klasemen PLN Mobile Proliga 2022



