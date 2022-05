Hasil Playoff NBA: Kalahkan Heat di Game Ketujuh, Boston Celtic Lolos ke Final

TEMPO.CO, Jakarta - Boston Celtics berhasil lolos ke babak final NBA (grand final) 2022. Mereka melaju setelah memenangi game ketujuh atas Miami Heat di FTX Arena, Miami, Senin pagi WIB, 30 Mei 2022.

Kedua tim harus bertarung pada game penentuan setelah bermain imbang 3-3 dalam enam partai sebelumnya. Berlaga di kandang Miami Heat, Celtics mampu menang dengan skor 100-96.

Boston Celtics memulai pertandingan dengan meyakinkan. Mereka tampil mendikte lawannya dan mampu unggul jauh, 17-32, pada kuarter pertama.

Pada kuarter kedua Miami Heat berhasil tampil lebih baik. Celtics kalah kalah dalam torehan poin (32-23) tapi secara total masih unggul 49-55.

Pada kuarter ketiga, Celtic kembali unggul dalam pengumpulan poin (26-27). Mereka kalah lagi dalam pengumpulan poin pada kuarter terakhir. Namun, torehan akhir memastikan menang dengan skor 100-96.

Pada game ini, Jaylen Brown menjadi pemain kunci bagi Boston Celtic. Ia menjadi penyumbang poin terbanyak, yaki 26 angka, juga memberi 10 rebound dan 5 assist. Jayson Tatum dan Marcus Smart sama-sama menyumbang 24 poin.

Di kubu Heat, Jimmy Butler tampil lebih dominan. Ia menorehkan 35 poin, 9 rebound, dan 1 assist. Bam Adebayo menyumbang 25 poin, 11 rebound, 3 assist. Sayang produktivitas keduanya tak diimbangi rekan setim lainnya.

Jadwal Final NBA

Di babak final NBA, Boston Celtics sudah ditunggu Golden State Warrios yang sudah lebih dahulu melaju. Warriors menang 4-1 atas Dallas Maverick.

Jadwal final NBA akan memakai best of seven. Pertandingan pertama akan berlangsung Kamis waktu setempat, 2 Juni 2022, di kandang Warriors.

Boston Celtics mengejar gelar juara NBA yang ke-18. Sedangkan Golden State Warriors mengincar trofi yang ketujuh.

Baca Juga: Duel Besar di Perempat Final French Open: Djokovic Hadapi Nadal



Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.