Ringkasan Bursa Transfer Liga Inggris: Kabar dari Chelsea, Liverpool, dan Manchester City

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain Chelsea Pierre Emerick Aubameyang dikabarkan telah sepakat bergabung dengan klub Ligue 1 Prancis Olympique Marseille dengan durasi kontrak tiga tahun sampai 2026. Jurnalis spesialis bursa transfer, Fabrizio Romano, mengonfirmasi kabar tersebut.

“Pierre Aubameyang setuju untuk bergabung dengan Olympique Marseille, here we go!. Auba akan menandatangani kontrak tiga tahun, seperti yang disebut dua hari lalu, hingga Juni 2026,” tulis Romano melalui Twitter, Rabu, 19 Juli 2023.

Romano menambahkan, eks pemain Borussia Dortmund, Arsenal, dan Barcelona itu akan tiba di camp Marseille malam ini waktu setempat untuk kemudian menjalani tes medis keesokan harinya. “Chelsea akan melepasnya secara gratis. Auba akan tiba malam ini OM camp kemudian menjalani tes medis pada Kamis (20 Juli),” ujar Romano.

Auba sendiri gagal menemukan performa terbaiknya kala membela The Blues pada musim 2022/2023. Ia hanya tampil 21 kali dengan mencetak tiga gol dan satu assist.

Kabar kembalinya Auba ke Liga Prancis membuat striker tim nasional Gabon itu akan kembali tampil di liga yang sempat ditapakinya saat membela Dijon, LOSC Lille, AS Monaco, dan AS Saint-Etienne.

Auba sendiri merupakan pesepak bola yang hobi pindah-pindah klub. Ia telah memperkuat total sembilan tim yaitu AC Milan, Dijon, LOSC Lille, Monaco, Saint-Etienne, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, dan Chelsea.

Dari sembilan tim yang ia bela, pesepak bola 34 tahun itu memiliki karier apik bersama empat tim yaitu Saint-Etienne, Dortmund, Barcelona, dan Arsenal. Bersama Saint-Etienne selama 2,5 musim, Auba tampil 97 kali dengan mencetak 41 gol dan 25 assists serta memenangkan satu trofi yaitu French League Cup Winner 2012/2013.

Penampilan gemilang Auba membuat raksasa Liga Jerman Dortmund mendatangkannya pada Juli 2013. Bersama klub yang bermarkas di Signal Iduna Park itu, striker bertinggi 1,86 meter tersebut mencetak 141 gol dan 36 assists dari 213 penampilan di seluruh kompetisi. Selama 4,5 musim membela Die Borussen, Auba meraih tiga gelar juara yaitu DFB Pokal (2016/2017) dan DFL Supercup (2013/2014, 2014/2015).

Ketajaman Auba kemudian berlanjut kala ia membela Arsenal dengan mencetak 92 gol dan 21 assists dari 163 penampilannya di seluruh kompetisi dan turut membawa timnya memenangkan dua gelar yaitu FA Cup 2019/2020 dan Community Shield 2020.

Pesepak bola kelahiran 18 Juni 1989 itu kemudian membela Barcelona pada Januari 2022. Walaupun hanya setengah musim berseragam El Barca, Aubameyang masih menjadi striker haus gol dengan 13 gol dan satu assist dari 24 penampilannya di seluruh kompetisi.

Liverpool Bidik Gelandang Crystal Palace

Liverpool dikabarkan tertarik dengan gelandang Crystal Palace Cheick Doucoure sebagai pemain yang berpotensi mengisi pos di lini tengah. Dilansir dari The Athletic, Liverpool tertarik untuk memboyong Doucoure menuju Stadion Anfield untuk menggantikan posisi Fabinho dan Jordan Henderson.

Crystal Palace saat ini mematok harga Doucoure dengan nilai hampir mirip dengan gelandang Southampton Romeo Lavia yaitu 50 juta poundsterling. Doucoure, gelandang berusia 23 tahun itu didatangkan Crystal Palace ke Stadion Selhurst Park pada bursa transfer musim lalu dari Lens dengan mahar mencapai 26 juta poundsterling.

Selama berseragam Crystal Palace, Doucoure telah tampil sebanyak 34 pertandingan. Saat ini, Crystal Palace telah mendatangkan gelandang asal Kolombia Jefferson Lerma untuk mengisi posisi yang akan ditinggalkan pemain timnas Mali itu.

Adapun dua gelandang Liverpool Fabinho dan Jordan Henderson berpotensi meninggalkan klub. Fabinho dirumorkan bakal menuju klub Liga Arab Al Ittihad yang telah mengajukan tawaran sebesar 40 juta poundsterling. Ia juga tidak ikut dalam skuad Liverpool saat menjalani tur pramusim menuju Jerman.

Jordan Henderson juga tengah ditawar oleh klub Liga Arab Al Ettifaq yang dilatih Steven Gerrard dengan tawaran gaji fantastis sebesar 700 ribu poundsterling per pekan.

Manchester City Lepas Benjamin Mendy

Mantan bek Manchester City Benjamin Mendy bergabung dengan klub Ligue 1 atau Liga Prancis Lorient dengan durasi kontrak selama dua tahun. "Setelah memenuhi pemeriksaan medis tradisional, Benjamin Mendy - juara dunia 2018, pemenang Liga Premier empat kali di bawah warna Manchester City, dan juara Ligue 1 Prancis dengan Monaco - datang untuk memperkuat skuad Lorient untuk musim baru ini," tulis Lorient.

Kontrak bek berkebangsaan Prancis itu dengan Manchester City telah habis pada Juni dan tidak diperpanjang oleh klub. Sebelumnya, Mendy yang didakwa atas satu kasus pemerkosaan dan satu dakwaan percobaan pemerkosaan dinyatakan tidak bersalah oleh Juri Pengadilan Chester Crown pada awal Juli. Mantan bek AS Monaco itu juga dibebaskan dari enam tuduhan pemerkosaan di persidangan pertamanya pada Januari lalu.

Pada 2017, Mendy memecahkan rekor sebagai bek termahal di dunia saat didatangkan The Citizens dari AS Monaco dengan banderol 52 juta poundsterling. Bersama dengan Manchester City, Mendy telah tampil sebanyak 50 kali dan mencatatkan dua gol di semua kompetisi.

Mendy terakhir kali merumput di lapangan pada Agustus 2021 saat Manchester City bertemu dengan Tottenham Hotspur di Premier League. Pemain berusia 29 tahun itu berpeluang merumput kembali saat Lorient menjajal Bournemouth dalam ajang pramusim pada 5 Agustus.

