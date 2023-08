PBSI Target Tunggal Putri Raih Gelar di Kejuaraan Dunia 2023, Pelatih: Jangan Muluk-muluk

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih tunggal putri Indonesia Indra Widjaja merespons target juara dari PBSI dalam ajang Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis atau BWF World Championships 2023. Ia ingin anak asuhnya lebih dulu fokus pada setiap pertandingan sebelum peluang menjadi juara.

Di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023, sektor tunggal putri Indonesia akan diwakili oleh dua nama, yakni Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani. Keduanya belakangan sedang dalam tren negatif usai gagal meraih gelar sejak Spain Masters 2023.

"Saya mau mereka mengeluarkan kemampuan maksimal dulu, terutama untuk Putri yang dalam pertandingan terakhir selalu naik turun, begitu juga dengan Gregoria," ujar Indra saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Senin, 14 Agustus 2023.

"Lakukan yang terbaik di setiap babak, itu saja dulu. Jangan terlalu muluk-muluk. Saya rasa lebih realistis seperti itu dulu," kata dia menambahkan.

Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Rionny Mainaky, sebelumnya, memiliki harapan pada nomor tunggal putri untuk dapat menyumbang gelar juara, khususnya melalui Gregoria. Melihat persiapan beberapa hari terakhir, dia yakin atlet berusia 24 tahun itu dapat memberikan yang terbaik.

Sebagai unggulan kedelapan, Gregoria langsung lolos ke babak kedua dan akan berhadapan dengan pemenang pertandingan antara wakil Singapura Yeo Jia Min dan tunggal putri Prancis Qi Xuefei. Adapun Putri KW bakal melawan atlet Ukraina Polina Buhrova di babak pertama.

Indra ingin kedua anak asuhnya fokus pada dua pertandingan awal terlebih dahulu. Sejauh ini, persiapan sudah cukup baik hanya ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi. "Persiapan untuk Gregoria dan Putri so far so good. Persiapannya sudah tinggal dari segi fisik dan sudah dinaikkan sejak dua pekan lalu. Sekarang tinggal menjaga kebugaran dan feeling-nya," ucapnya.

Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023 akan berlangsung di Kopenhagen, Denmark mulai 21-27 Agustus. Tim bulu tangkis Indonesia bakal berangkat ke lokasi pada Kamis, 17 Agustus 2023. PBSI, sebelumnya, menargetkan tiga gelar juara dari sektor tunggal putra, tunggal putri, dan ganda putra.

Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung.

