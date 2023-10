Megawati Hangestri Atlet Bola Voli Daejeon Jungkwanjang Kerap Raih MVP, Apa Artinya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 26 Oktober 2023, Megawati Hangestri kembali menjadi Most Valuable Player (MVP) dalam pertandingan melawan Heungkuk Life Pink Spiders. Bersama timnya, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Megawati berhasil memenangkan pertandingan skor akhir 3-2, seperti tertera dalam Instagram resminya @red__sparks.

Pada pertandingan tersebut, Megawati yang mendapat sebutan "Megatron" meraih MVP untuk kedua kalinya selama berkarier di Liga Korea Selatan dengan meraih 31 poin.

Berdasarkan dictionary.cambridge.org, MVP adalah penghargaan untuk pemain dalam dunia olahraga yang dinilai berkontribusi paling penting dalam tim atau permainan. MVP pertama kali diberikan dalam olahraga Amerika Utara pada awal 1900-an. Sekelompok penulis olahraga bertemu setelah musim bisbol 1911 untuk menentukan pemain yang paling penting dan berguna bagi klub dan liga. Para atlet ini akan menerima The Chalmers Award yang diambil dari nama Hugh Chalmers. Ia merupakan produsen mobil yang sedang berupaya meningkatkan penjualan mobil Chalmers Model 30 miliknya.

Penerima pertama penghargaan tersebut adalah Ty Cobb yang bermain untuk Detroit Tigers dan Frank Schulte dari Chicago Cubs. Sayangnya, penghargaan itu tidak menghasilkan penjualan mobil yang lebih tinggi sehingga diberhentikan pada 1915. Lalu, pada 1922-1928 di Liga Amerika dan pada 1924-1929 di Liga Nasional, penghargaan MVP diberikan kepada pemain bisbol yang memberikan kemampuan terbaik bagi klubnya. Pemenang sebelumnya tidak layak memenangi anugerah MVP lagi pada masa ini. Akhirnya, pada 1931, penghargaan MVP mulai lahir yang diawali dari MVP Major League Baseball.

Konsep MVP sebenarnya sudah dibahas dalam bidang filosofi olahraga. Filsuf yang memberikan idenya terhadap MVP adalah Stephen Kershnar dan Neil Feit. Merujuk Journal of the Philosophy of Sport, mereka berargumen bahwa konsep MVP pada dasarnya adalah konsep yang samar. Namun, konsep tersebut tetap berharga karena mendorong diskusi aktif tentang berbagai jenis keunggulan dalam olahraga tertentu dan bobot dalam setiap permainan.

Menurut monitordaily, terdapat lima cara yang dapat dilakukan untuk menjadi MVP dalam sebuah permainan, yaitu fleksibilitas atau beradaptasi, membantu setiap anggota tim, memiliki jiwa kepemimpinan, mempunyai komitmen tegas, dan berdaya tahan kuat.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain meraih gelar MVP saat melawan Pink Spider, pemilik nama asli Megawati Hangestri Pertiwi ini sudah beberapa kali meraih MVP dalam pertandingan bola voli. Pada pertandingan pertama bersama Red Sparks, ia sudah meraih gelar MVP. Pertandingan tersebut baru digelar 17 Oktober 2023 kemarin melawan IBK, Industrial Bank di Daejeon Chungmu Gymnasium, Jung Kwan Jang.

Sebelumnya, di Indonesia, Megawati Hangestri meraih MVP dalam Livoli Divisi Utama. Bersama tim bola voli putri Bank Jatim Surabaya, ia berhasil menjuarai Livoli pada 12 November 2022. Mereka menjadi juara usai mengalahkan TNI AU dengan skor 3-1 dalam laga di GOR Ki Mageti, Magetan. Selain MVP, ia pun banyak meraih prestasi individu lain dalam voli, antara lain Best Server ASEAN Grand Prix 2019, Best Scorer Asian Olympic Qualification 2021, Best Server Proliga 2022, dan Best Opposite ASEAN Grand Prix 2022.

RACHEL FARAHDIBA R | PUTRI SAFIRA PITALOKA | KHUMAR MAHENDRA

Pilihan Editor: Megawati Hangestri Mulai Diperhitungkan di Klub Bola Voli Korea selatan Raih MVP Bersama Jungkwanjang Red Sparks