Liverpool Disebut Batalkan Minatnya untuk Rekrut Striker PSG Kylian Mbappe

TEMPO.CO, Jakarta - Pengejaran Real Madrid terhadap striker Paris Saint-Germain Kylian Mbappe didorong oleh berita Liverpool tidak akan berusaha merekrut pemain timnas Prancis itu musim panas mendatang atau sebelumnya. Hal itu diungkapkan oleh jurnalis Sky Sports Jerman, Florian Plettenberg, melalui akun media sosialnya pada Sabtu, 2 Desember 2023.

Mbappe sejauh ini menolak kontrak baru di ibu kota Prancis, dengan kontraknya yang ada akan berakhir pada 2024. Ini hanya soal waktu kapan penyerang berusia 24 tahun itu memutuskan tujuan berikutnya.

Been told that Liverpool is NOT pushing for Kylian #Mbappé. His transfer in summer 2024 ist not an issue at this stage. #LFC

#PSG, still totally relaxed as they are financially secured (contractually) for his possible departure

Real Madrid is still the most realistic… pic.twitter.com/GokRb13Avf