Hasil Road to UFC: Jeka Saragih Lolos ke Final Setelah Pukul KO Petarung Korea

TEMPO.CO, Jakarta - Petarung MMA asal Indonesia, Jeka Saragih, lolos ke babak final Road to UFC di Etihad Arena, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu, 23 Oktober 2022. Ia tinggal selangkah lagi menjadi menjadi petarung Indonesia pertama yang dikontrak UFC.

Jeka Saragih tampil mengesankan saat melawan petarung Korea Selatan, Ki Won Bin, dalam semifinal kelas ringan. Sebuah pukulan telak dan keras mengantar petarung berusia 27 tahun ini meraih kemenangan KO pada ronde pertama.

