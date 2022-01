Rexy Mainaky Mulai Utak-atik Ganda Malaysia Menjelang Kejuaraan Beregu

TEMPO.CO, Jakarta - Rexy Mainaky mulai mengutak atik sektor ganda putra Malaysia untuk Kejuaraan Beregu Bulu Tangkis Asia 2022. Kepala pelatih sektor ganda Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM) itu mempertimbangkan untuk memasukkan sejumlah atlet profesional untuk bergabung.

Malaysia akan menjadi tuan rumah turnamen kejuaraan beregu yang juga menjadi bagian dari kualifikasi Piala Thomas dan Piala Uber 2022. Turnamen tersebut bakal berlangsung pada 15-20 Februari mendatang.

Rexy mengatakan bahwa pelatnas bulu tangkis Malaysia saat ini memiliki tiga ganda putra utama. Mereka adalah Aaron Chia / Soh Wooi Yik, Nur Izzuddin Rmsani / Goh Sze Fei, dan Man Wei Chong / Tee Kai Wun. Ketiganya kemungkinan menjadi pemain inti Malaysia di Badminton Asia Team Championship 2022.

Man Wei Chong (left) and Tee Kai Wun of Malaysia made the men’s doubles final.

Namun, menurut Rexy, ada peluang juga untuk mempertimbangkan pemain profesional seperti Ong Yew Sin / Teo Ee Yi. Kedua atlet tersebut tampil apik dengan menembus semifinal BWF World Championships 2021. Sedangkan di ganda putri, pelatih asal Indonesia tersebut menaruh harapan kepada Pearly Tan / M. Thinaah dan Anna Ching / Teoh Mei Xing.

Kemungkinan memasukkan atlet non-pelatnas menjadi salah satu alternatif Malaysia memperkuat timnya. Berkaca pada pasangan Man Wei Chong / Tee Kai Wun, menurut Rexy, pasangan Malaysia masih punya kekurangan dalam menghadapi tekanan.

Pearly Tan and Thinaah Muralitharan. Credit. BWF.

Kemenangan di Syed Modi India International 2022 pekan lalu, menurut Rexy, adalah salah satu cara Man / Tee menjejaki persaingan elite bulu tangkis dunia. "Saya senang dengan hasil mereka tetapi masih ada banyak aspek dalam permainan mereka yang butuh ditingkatkan terutama ketenangan ketika di bawah tekanan," kata Rexy.

"Kemenangan mereka di India menjadi tahap awal bagi mereka untuk menembus level yang lebih tinggi. Masih banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menuju posisi tersebut," kata Rexy Mainaky, pelatih bulu tangkis asal Indonesia tersebut.

