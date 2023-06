Gabung Inter Miami, Lionel Messi Akan Jadi Atlet dengan Bayaran Tertinggi Kelima di Amerika

TEMPO.CO, Jakarta - Kedatangan Lionel Messi ke Major League Soccer (MLS) Amerika Serikat telah menarik perhatian banyak orang. Setelah mengumumkan Messi telah memilih Inter Miami sebagai klub barunya, penggemar sepak bola di AS menantikan untuk melihat aksinya pada bulan depan di kompetisi MLS dan Piala Liga.

Klub Arab Saudi, Al Hilal, menawari Messi dengan gaji tinggi, tetapi bayaran yang ditawarkan klub milik bersama David Beckham serta Jorge dan Jose Mas itu sama sekali tidak terlihat buruk.

Menurut Fox Soccer seperti dikutip Marca pada Sabtu, 10 Juni 2023, Messi akan menjadi atlet dengan bayaran tertinggi kelima per tahun di AS. Gajinya hanya kalah dari empat pemain bintang kompetisi bola basket NBA dan akan lebih tinggi dari setiap pemain di NFL (liga football) dan MLB (liga bisbol).

With his move to Inter Miami, Lionel Messi is becoming the 5th highest-paid professional athlete per season in America's top five sports pic.twitter.com/pTxlNpqZWw