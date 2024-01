Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-21 dan Klasemennya: Ada Man United vs Tottenham dan Newcastle vs Man City

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-21. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung dua pekan, 13 - 23 Januari 2024.

Ada dua laga besar yang akan berlangsung pada pekan ini. Partai Manchester United vs Tottenham akan hadir pada Minggu malam, 14 Januari. Sedangkan Newcastle vs Manchester City, dijadwalkan sehari sebelumnya.

Manchester United akan berusaha bangkit setelah pekan lalu kalah 1-2 dari Nottingham Forest. Mereka kini ada di posisi kedelapan klasemen dengan nilai 31.

Tottenham diprediksi akan menjadi lawan sulit bagi MU. Musim ini, Spurs tampil lebih baik dari lawannya kali ini dan kini menguni posisi kelima klasemen dengan nilai 39.

Sementara itu, Manchester City, yang merupakan juara bertahan, akan berusaha menjaga tren positif. Mereka terus menang dalam laga terakhirnya. Mereka kini ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 40, di bawah Liverpool (45) dan Aston Villa (42).

Newcastle sedang mengalami periode muram. Mereka terus kalah dalam tiga laga dan kini tercecer di urutan kesembilan klasemen dengan nilai 29.

Pada pekan ke-21, Liverpool akan berusaha menjaga posisinya di puncak klasemen saat melawan Bournemouth. Tim posisi kedua klasemen, Aston Villa, akan menghadapi Everton.

Jadwal Liga Inggris lainnya akan menghadirkan Chelsea vs Fulham dan Arsenal vs Crystal Palace. Selain itu ada Sheffield United vs West Ham.

Jadwal pekan ke-21 juga akan kembali menghadirkan persaiangan berebut posisi top skor. Saat ini Erling Haaland (Manchester City) dan Mohamed Salah (Liverpool). Namun, keduanya diragukan bisa tampil. Haaland masih diganggu masalah cedera, sedangkan Salah sedang memperkuat Mesir di Piala Afrika.