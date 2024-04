Proliga 2024: SBY Berharap Duet Renan Buiatti dan Reza Beik Perkuat Pertahanan Jakarta LavAni

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilik klub Jakarta LavAni Allo Bank Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap duet pemain asing Renan Buiatti dan Mohammad Reza Beik mampu menjaga pertahanan tim selama mengarungi Proliga 2024. “Antara Renan Buiatti dengan Beik telah terbangun chemistry yang baik. Saya yakin bisa memperkuat pertahanan LavAni,” kata SBY dikutip dari laman resmi klub pada Kamis, 18 April 2024.

SBY menyambut kedatangan pemain anyar Reza Beik yang menjadi kepingan terakhir untuk mengisi slot pemain asing tim juara Proliga 2023 tersebut. Renan Buiatti dan Reza Beik, sebelumnya, sempat sama-sama tergabung dalam tim Yunani Athlos Orestiadas Volley pada 2023.

Bergabungnya Reza Beik ke dalam tim asuhan Nicolas Vives akan menambah kedalaman skuad menjadi semakin mempunyai komposisi merata. Pemain asal Iran ke markas Jakarta LavAni yang berada di Cikeas tersebut tentu akan menjadi suntikan modal yang berharga untuk Jakarta LavAni mempertahankan ambisi menjaga gelar Proliga.

Di akhir pertemuan yang juga dihadiri oleh pelatih Vives, kapten tim Dio Zulfikri, dan pemain asing Renan Buiatti, SBY berpesan agar tim menjadi tangguh, berlatih keras, dan tidak pernah menyerah. Menurut SBY, sikap itu menjadi formula ampuh yang dapat digunakan oleh Fahri Septian dan kawan-kawan selama mengarungi Proliga.

"Resep kesuksesan dalam karir saya selama mengabdi di dunia militer 30 tahun, dari seorang letnan hingga bisa menjadi jenderal adalah be tough, train hard, dan never give up. Ketiga hal itu jika kita jaga, insyaallah kita bisa,” ujar SBY yang mantan Presiden Republik Indonesia tersebut.

Pertandingan pembuka Proliga 2024 akan menyajikan partai antara juara bertahan putra Jakarta LavAni Allo Bank melawan tim Jakarta Garuda Jaya. Pertandingan ini bakal berlangsung pada 25 April 2024 di GOR Amongrogo, Yogyakarta.

Agus Yudhyono dan pemain asing Jakarta LavAni AlloBank Renan Buiatti. (Instagram/@agusyudhoyono)

