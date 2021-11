Kemenangan Istimewa An Seyoung atas Ratchanok Intanon di Indonesia Open 2021

Korea's rising star An Seyoung claimed her first HSBC World Tour Super 1000. Doc. BWF.

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang baru bulu tangkis Korea Selatan, An Seyoung, berhasil mengklaim gelar World Tour Super 1000 pertamanya di Indonesia Open 2021. Dengan hasil itu, ia menjadi pemain tunggal putri Korea kedua dan yang pertama sejak era Lee Young Suk yang mampu mengangkat trofi Indonesia Open.

Rekornya kian cemerlang dengan meraih gelar back-to-back di Bali berkat kemenangan 21-17 22-20 atas wakil Thailand Ratchanok Intanon. Kesempatan itu semakin istimewa dengan kemenangan atas idolanya saat berada di level junior.

“Saya merasa sangat senang dengan kemenangan saya hari ini. Terutama karena Ratchanok adalah idolaku dan aku bisa mengalahkannya hari ini. Aku sangat menginginkannya," kata An Seyoung dikutip dari BWF Badminton.

Atlet berusia 19 tahun yang juga berhasil mengawinkan gelar Indonesia Open dan Indonesia Masters 2021 itu mengaku tak menyangka capaiannya dalam dua pekan terakhir. "Aku tidak menyangka. Aku sangat senang dan sangat bangga bahwa aku bisa memenangkan pertandingan atas atlet panutanku dan di masa depan saya ingin menjadi An Seyoung yang lebih baik.”

A special victory for An (right) over her idol Intanon. Doc. BWF.

Memegang keunggulan di 20-14 di gim kedua, An Seyoung harus menahan satu tantangan terakhir dari Intanon. Atlet Thailand berusia 26 tahun itu mampu tampil cantik, akurat, dan kuat untuk mencetak enam poin berturut-turut.

Namun, itu tidak cukup. Dua kesalahan terakhir membuat An Seyoung mengunci gelar. “Pertandingan itu dimainkan dengan kecepatan yang sangat cepat tetapi saya bisa merasakan dukungan tim saya di belakang saya dan ini benar-benar mendorong saya untuk menang,” kata An Seyoung.

Setelah juara, keduanya tampak saling bertukar senyum. Intanon pun menghampiri An Seyoung dan terlihat beberapa kali menepuknya. “Saya telah memenangkan gelar di 100, 300, Super 750 dan sekarang Super 1000. Satu-satunya yang tersisa adalah 500,” kata An Seyoung tersenyum.

Kesuksesan lebih lanjut menanti. Ia berpeluang besar mencetak hat-trick kemenangan di Indonesia di HSBC BWF World Tour Finals 2021 pekan ini. “Saya sangat menyukai Indonesia. Meskipun tidak ada penggemar di sini, saya telah menerima banyak hadiah dan itu benar-benar memotivasi saya untuk memenangkan setiap pertandingan.”

