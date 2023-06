Juara di Singapore Open 2023, Anthony Sinisuka Ginting: Seperti Bermain di Rumah Sendiri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anthony Sinisuka Ginting menjuarai turnamen bulu tangkis Singapore Open 2023. Ia menang atas wakil Denmark Anders Antonsen dalam partai final, Minggu, 11 Juni 2023 lewat dua game langsung 21-16, 21-13.

Ini menjadi gelar pertama Ginting di tahun ini untuk turnamen BWF World Tour tahun ini, sekaligus trofi Singapore Open keduanya. Berkat kemenangan tersebut, dia pun berhak mendapat hadiah uang USD 59.500 atau sekitar Rp 885 juta.

Ginting mengaku senang bisa kembali menjadi juara di Singapore Open. Menurut dia, bermain dalam ajang BWF Super 750 itu layaknya tampil di Indonesia.

"Pastinya selalu merasa seperti bermain di rumah. Selalu excited didukung sama penonton di sini. Sekali lagi terima kasih," ujar dia usai laga.

"Nggak ada kata selain mengucapkan terima kasih dan bersyukur untuk semua dukungan dan doa. Pastinya selalu merasa warmed welcome tiap datang ke Singapore, thank you so much," kata Ginting menambahkan.

Pebulu tangkis berusia 26 tahun itu menampilkan performa gemilang dalam pertandingan melawan peringkat ke-22 dunia itu. Ia mampu menguasai permainan sejak menit awal. Di sisi lain, Antonsen bukan tanpa perlawanan, dia sempat beberapa kali mengejar dan menyamakan kedudukan, khususnya pada poin kritis game kedua.

Saat itu Ginting sudah memimpin 20-9, namun Antonsen mampu mencetak empat poin beruntun. Akan tetapi hal tersebut belum cukup untuk mengembalikan keadaan hingga akhirnya pertandingan ditutup dengan skor 21-13.

Ginting menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang berhasil menyumbang gelar dan lolos ke grand final Singapore Open 2023. Sebelumnya, ganda putra Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin sebagai wakil Indonesia yang terakhir bertahan harus gugur di perempat final, Jumat, 9 Juni 2023.

Mereka takluk dari pasangan unggulan ketiga asal Malaysia, Aaron Chia / Soh Wooi Yik lewat pertarungan sengit tiga game 21-18, 16-21, 20-22.

Selanjutnya, Ginting akan kembali bertanding di rumah yang sebenarnya, yakni Indonesia Open 2023. Turnamen BWF Super 1000 ini dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada 13-18 Juni 2023.

