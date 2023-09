Rahmat Erwin Abdullah, Satu-satunya Lifter Indonesia yang Dua Kali Pecahkan Rekor Dunia Clean and Jerk

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah berhasil memecahkan rekor dunia untuk angkatan clean and jerk pada Kejuaraan Dunia IWF 2023 di Riyadh, Arab Saudi, Senin malam, 11 September 2023. Tampil di kelas 81 kg putra Grup B, Rahmat memecahkan rekor dunia sekaligus membawa pulang satu medali emas dari clean and jerk dengan angkatan 209 kilogram.

Rekor dunia angkatan clean and jerk sebelumnya dipegang oleh lifter Bulgaria, Karlos Nasar, yang diukir pada Kejuaraan Dunia 2021 dengan angkatan seberat 208 kilogram.

"Luar biasa. Ia adalah satu-satunya lifter Indonesia yang berhasil memecahkan rekor dunia angkatan clean and jerk di dua kelas berbeda, yakni 73 kg dan 81 kg. Maka ia pantas mendapat julukan The King of Clean and Jerk," kata Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI), Hadi Wihardja, melalui keterangan tertulis.

"Saya optimistis. Ia mampu membawa medali di Asian Games nanti. Walaupun ia harus berlaga di kandang naga," kata dia menambahkan.

Rahmat juga berhak atas medali perak berkat catatan total angkatannya, yakni 354 kilogram.

Catatan total angkatan Rahmat hanya terpaut dua poin dari pemenang medali emas asal Italia, Oscar Reyes Martinez, dengan total angkatan 356 kilogram. Adapun pemenang medali perunggu adalah Toshtemirov asal Uzbekistan dengan total angkatan 352 kilogram.

Untuk angkatan snatch, Rahmat hanya melakukan satu kali angkatan yakni 145 kilogram. Ia kemudian tidak mengubah berat angkatannya itu pada kesempatan kedua dan ketiga.

Namun pada angkatan clean and jerk yang menjadi spesialisasinya, Rahmat memulainya dengan angkatan seberat 195 kg. Ia kemudian menambah beban seberat lima kilogram menjadi 200 kg pada angkatan kedua, dan berhasil mengangkatnya.

Pada kesempatan melakukan angkatan ketiga clean and jerk, Rahmat memecahkan rekor dunia dengan mengangkat 209 kg. Kepastian Rahmat meraih medali emas di angkatan itu didapat setelah para pesaingnya yang menghuni Grup A tidak mampu mengangkat beban seberat yang diangkatnya.

Pada Kejuaraan Dunia IWF 2022 di Bogota, Kolombia, Rahmat juga berhasil mengukir prestasi dengan memecahkan rekor nomor clean and jerk dengan angkatan 200 kilogram di kelas 73 kg putra. Rekor sebelumnya dipegang oleh peraih medali emas Olimpiade 2020 Shi Zhiyong dari Cina dengan angkatan 197 kg yang dibuat di Kejuaraan Dunia 2019.

