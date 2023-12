Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan Ke-15, Top Skor, dan Klasemennya: Ada Aston Villa vs Arsenal dan Tottenham vs Newcastle

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-16. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung Sabtu hingga Minggu, 9-10 Desember 2023.

Jadwal pekan ini akan menampilkan dua laga yang akan disiarkan langsung SCTV. Salah satunya adalah Aston Villa vs Arsenal, yang akan berlangsung Minggu dinihari, 10 Desember 2023.

Ini akan jadi bentrokan tim tiga besar klasemen. Arsenal kini memuncaki klasemen dengan nilai 36. Aston Villa yang baru mengalahkan Manchester City 1-0 kini berada di posisi ketiga dengan nilai 32.

Arsenal terus menang dalam tiga pertemuan terakhir melawan Aston Villa. Musim lalu mereka menang 2-1 di kandang dan menang 4-2 di markas Aston Villa.

Satu laga lain yang juga akan disiarkan langsung SCTV juga merupakan laga besar: Tottenham vs Newcastle. Kedua tim akan berhadapan di London pada Minggu malam, 10 Desember.

Kedua tim akan berusaha bangkit. Tottenham baru dikalahkan West Ham 1-2, sedangkan Newcastle takluk 0-3 dari Everton. Spurs kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 27, hanya unggul satu poin dari Newcastle di posisi ketujuh.

Newcastle lebih unggul dalam dua pertemuan musim lalu. Mereka menang 2-1 di markas Tottenham dan menang 6-1 di kandang sendiri.

Selain kedua laga tersebut di atas, jadwal Liga Inggris akhir pekan ini juga akan menampilkan laga Crystal Palace vs Liverpool, Manchester United vs Bournemouth, Everton vs Chelsea, dan Luton vs Manchester City.

