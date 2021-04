Jadwal MMA Akhir Pekan: Kamaru Usman vs Jorge Masvidal Jilid 2 di UFC 261

TEMPO.CO, Jakarta - Duel menarik antara Kamaru Usman dan Jorge Masvidal akan tersaji akhir pekan ini. Keduanya akan hadir dalam partai utama UFC 261 yang akan berlangsung di Jacksonville, Amerika Serikat, Sabtu waktu setempat atau Ahad, 25 April 2021.

Kamaru Usman dan Jorge Masvidal yang akan memperebutkan sabuk juara dunia kelas welter. Keduanya akan melakukan rematch. Pada 12 Juli 2021, dalam rangkaian jadwal UFC 251, Kamaru Usman berhasil mengalahkan Masvidal dengan kemenangan angka mutlak.

Kamaru Usman adalah petarung Nigeria-Amerika berusia 33 tahun. Ia memiliki rekor 18-1. Ia mengantungi gelar kelas welter sejak Maret 2019 dan tiga kali berhasil mempertahankannya.

Jorge Masvidal, petarung Amerika berusia 36 tahun, memiliki rekor 35-14. Ia saat ini memegang rekor KO tercepat, yakni 0,05 menit saat mengalahkan Ben Askren pada Juli 2019.

Selain partai Kamaru Usman vs Jorge Masvidal, UFC 261 juga menyajikan dua perebutan gelar juara lain, di sektor putri. Zhang Weili (Cina) dan Rose Namajunas (Amerika) untuk memperebutkan sabuk juara kelas jerami. Sedangkan Valentina Shevchenko (Kigstan-Peru) dan Jessica Andrade (Brasil) berebut gelar kelas terbang.

Jadwal UFC 261:

• Kamaru Usman vs Jorge Masvidal (perebutan sabuk juara kelas welter UFC).

• Zhang Weili vs Rose Namajunas (perebutan sabuk juara kelas jerami putri UFC).

• Valentina Shevchenko vs Jessica Andrade (perebutan sabuk juara kelas terbang putri UFC).

• Uriah Hall vs Cris Weidman (kelas menengah).

• Anthony Smith vs Jim Crute (kelas berat ringan).

DAZN | MMA MANIA

