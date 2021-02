Hasil Tinju Dunia: Pukul KO Avni Yildirim, Canelo Alvarez Pertahankan Gelar

TEMPO.CO, Jakarta - Saul "Canelo" Alvarez berhasil mempertahankan gelar juara tinju dunia menengah super WBA dan WBC. Petinju Meksiko itu mengalahkan lawan asal Turki, Avni Yildirim, dengan kemenangan KO pada ronde ketiga dalam pertarungan di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, Amerika, Ahad, 28 Februari 2021.

Canelo Alvarez, 30 tahun, tampil sangat dominan. Ia seperti mendapatkan target buat latihan di atas ring. Pukulan demi pukulannya terus makin menyulitkan lawan, yang akhirnya menyerah pada ronde ketiga.

Hasil ini membuat Canelo memperbaiki rekor bertinjunya menjadi 55-1-2 (37 KO). Avni Yildirim, 29 tahun, mengalami kekalahan ketiganya. Rekor bertinjunya kini menjadi 21-3 (12 KO).

Setelah meraih kemenangan ini, Canelo Alvarez sudah ditunggu jadwal lain. Ia akan melawan Billy Joe Saunders, asal Inggris, dalam penyatuan gelar WBA, WBC, dan WBO. Pertarungan tinju dunia itu akan berlangsung pada 8 Mei 2021.

@MikeTyson is here in Miami for #CaneloYildirim

Don't miss the fight https://t.co/9EZSAW7DLA pic.twitter.com/6I9sX1f4nk