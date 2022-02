Jadwal PLN Mobile Proliga 2022 Jumat 11 Februari: 2 Laga Live di O Channel

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bola vola putri Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dan Jakarta Pertamina Fastron bakal membuka rangkaian laga putaran kedua PLN Mobile Proliga 2022 di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 11 Februari.

Pertandingan bola voli tersebut dijadwalkan tersaji mulai pukul 14:00 WIB dengan disiarkan O Channel dan Vidio. Gresik Petrokimia pun membidik poin penuh pada pekan kelima Proliga 2022 kali ini.

Selain melawan Jakarta Pertamina Fastron yang merupakan juara putaran pertama Proliga 2022, Gresik Petrokimia juga bakal bersaing dengan Jakarta Elektrik PLN pada Minggu (13 Februari).

Gresik Petrokimia hadir di putaran II berbekal empat poin hasil dari satu kemenangan dari total empat pertandingan pada putaran sebelumnya. Raihan tersebut menempatkan Gresik Petrokimia untuk sementara di posisi keempat klasemen.

Sementara Jakarta Pertamina Fastron tampaknya bakal lebih percaya diri mengingat pada putaran I menjadi yang terbaik dengan 12 poin.

Di bagian putra, hari ini, tim Pertamina juga akan berlaga. Jakarta Pertamina Pertamax akan menghadapi Kudus Sukun Badak mulai 16.00 WIB.

Pertamina Pertamax memuncai klasemen dengan empat kemenangan dan satu kekalahan. Kudus Sukun berada di posisi terbawah (6) dengan satu kemenangan dan empat kekalahan.

Jadwal PLN Mobile Proliga 2022 Pekan kelima:





Jumat, 11 Februari 2022

14.00 WIB: Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

16.00 WIB: Jakarta Pertamina Pertamax vs Kudus Sukun Badak (Putra)

Sabtu, 12 Februari 2022

14.00 WIB: Bandung BJB Tandamata vs Jakarta Popsivo Polwan (Putri)

16.00 WIB: Jakarta BNI 46 vs Surabaya Bhayangkara Samator (Putra)

Minggu, 13 Februari 2022

11.30 WIB: Jakarta Pertamina Pertamax vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putri)

14.00 WIB: Gresik Petrokimia vs Jakarta Elektrik PLN (Putri)

16.00 WIB: Bogor LavAni vs Kudus Sukun Badak (Putra).



